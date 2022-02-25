Международная федерация лыжного спорта отменила все запланированные соревнования в России

В организации сообщили, что расскажут о новых датах и местах проведения состязаний, как только они будут подтверждены.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) отменила все соревнования, запланированные на территории России, в том числе финал Кубка мира по лыжным гонкам в Тюмени. Об этом сообщается на сайте организации.

"В интересах безопасности всех участников и поддержания целостности чемпионата мира все оставшиеся соревнования Кубка мира, запланированные на период с настоящего момента до конца сезона 2021/22, будут отменены или перенесены в другое место", — говорится в сообщении.

Будут отменены следующие соревнования: Кубок мира по ски-кроссу — 25–27 февраля, "Солнечная долина"

Кубок мира по лыжной акробатике — 26–27 февраля, Ярославль

Кубок мира по лыжной акробатике — 5 марта, Москва

Кубок мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин — 18–20 марта, Нижний Тагил

Кубок мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин — 25–27 марта, Чайковский

Кубок мира по лыжным гонкам — 18–20 марта, Тюмень