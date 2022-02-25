Международная федерация лыжного спорта отменила все запланированные соревнования в России
В организации сообщили, что расскажут о новых датах и местах проведения состязаний, как только они будут подтверждены.
Международная федерация лыжного спорта (FIS) отменила все соревнования, запланированные на территории России, в том числе финал Кубка мира по лыжным гонкам в Тюмени. Об этом сообщается на сайте организации.
"В интересах безопасности всех участников и поддержания целостности чемпионата мира все оставшиеся соревнования Кубка мира, запланированные на период с настоящего момента до конца сезона 2021/22, будут отменены или перенесены в другое место", — говорится в сообщении.
Будут отменены следующие соревнования:
- Кубок мира по ски-кроссу — 25–27 февраля, "Солнечная долина"
- Кубок мира по лыжной акробатике — 26–27 февраля, Ярославль
- Кубок мира по лыжной акробатике — 5 марта, Москва
- Кубок мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин — 18–20 марта, Нижний Тагил
- Кубок мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин — 25–27 марта, Чайковский
- Кубок мира по лыжным гонкам — 18–20 марта, Тюмень
В FIS также сообщили, что расскажут о новых датах и местах проведения соревнований, как только они будут подтверждены.
Ранее Лайф писал, что премьер Британии Борис Джонсон призвал запретить России проводить крупные спортивные турниры из-за признания независимости ДНР и ЛНР. А футбольный клуб ЦСКА оказался под антироссийскими санкциями США.
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