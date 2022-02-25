ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 25 февраля 2022, 11:05
3862

Международная федерация лыжного спорта отменила все запланированные соревнования в России

В организации сообщили, что расскажут о новых датах и местах проведения состязаний, как только они будут подтверждены.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) отменила все соревнования, запланированные на территории России, в том числе финал Кубка мира по лыжным гонкам в Тюмени. Об этом сообщается на сайте организации.

"В интересах безопасности всех участников и поддержания целостности чемпионата мира все оставшиеся соревнования Кубка мира, запланированные на период с настоящего момента до конца сезона 2021/22, будут отменены или перенесены в другое место", — говорится в сообщении.

Кремль сожалеет о решении УЕФА перенести финал Лиги чемпионов из Петербурга
Кремль сожалеет о решении УЕФА перенести финал Лиги чемпионов из Петербурга

Будут отменены следующие соревнования:

  • Кубок мира по ски-кроссу — 25–27 февраля, "Солнечная долина"
  • Кубок мира по лыжной акробатике — 26–27 февраля, Ярославль
  • Кубок мира по лыжной акробатике — 5 марта, Москва
  • Кубок мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин — 18–20 марта, Нижний Тагил
  • Кубок мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин — 25–27 марта, Чайковский
  • Кубок мира по лыжным гонкам — 18–20 марта, Тюмень

В FIS также сообщили, что расскажут о новых датах и местах проведения соревнований, как только они будут подтверждены.

Спорт не вне политики: Клубы и сборные отказываются ехать в РФ из-за ситуации на Украине
Спорт не вне политики: Клубы и сборные отказываются ехать в РФ из-за ситуации на Украине

Ранее Лайф писал, что премьер Британии Борис Джонсон призвал запретить России проводить крупные спортивные турниры из-за признания независимости ДНР и ЛНР. А футбольный клуб ЦСКА оказался под антироссийскими санкциями США.

BannerImage

Обложка © Shutterstock

Григорий Воронцов
  • Новости
  • Лыжные гонки
  • Россия
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar