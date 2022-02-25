Кремль сожалеет о решении УЕФА перенести финал Лиги чемпионов из Петербурга

Северная столица наверняка могла бы обеспечить максимально благоприятные и комфортные условия для проведения спортивного праздника, уверен Дмитрий Песков.

В Кремле сожалеют о решении УЕФА перенести проведение финала Лиги чемпионов по футболу 2022 года из Санкт-Петербурга в Париж. Об этом сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Северная столица наверняка могла бы обеспечить максимально благоприятные и комфортные условия для проведения спортивного праздника.

"Жаль, конечно, что принято такое решение. Но принято, так принято", — сказал Песков.