Кремль сожалеет о решении УЕФА перенести финал Лиги чемпионов из Петербурга

В Кремле сожалеют о решении УЕФА перенести проведение финала Лиги чемпионов по футболу 2022 года из Санкт-Петербурга в Париж. Об этом сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Северная столица наверняка могла бы обеспечить максимально благоприятные и комфортные условия для проведения спортивного праздника.