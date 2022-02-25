Кремль сожалеет о решении УЕФА перенести финал Лиги чемпионов из Петербурга
Северная столица наверняка могла бы обеспечить максимально благоприятные и комфортные условия для проведения спортивного праздника, уверен Дмитрий Песков.
В Кремле сожалеют о решении УЕФА перенести проведение финала Лиги чемпионов по футболу 2022 года из Санкт-Петербурга в Париж. Об этом сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Северная столица наверняка могла бы обеспечить максимально благоприятные и комфортные условия для проведения спортивного праздника.
"Жаль, конечно, что принято такое решение. Но принято, так принято", — сказал Песков.
На просьбу уточнить, считает ли он политизированным данное решение, представитель Кремля ответил, что лишь "просто выразил сожаление".
О том, что УЕФА официально перенёс финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж, стало известно в пятницу, 25 февраля. А до этого сборные Польши, Швеции и Чехии отказывались приезжать в Россию на стыковые матчи ЧМ-2022. Кроме того, испанская "Барселона" отказалась лететь в нашу страну на баскетбольный матч регулярного чемпионата Евролиги против петербургского "Зенита". Таким образом мир спорта отреагировал на указ президента Владимира Путина о проведении специальной военной операции по защите Донбасса.
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