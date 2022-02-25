Песков ответил на вопрос о вероятности включения Путина в чёрные списки Запада
Дмитрий Песков. Обложка © Wikipedia
По словам пресс-секретаря президента, в Москве исходят из реальных событий. Напомним, после начала военной операции России многие страны ввели санкции против неё.
В Москве исходят из реально происходящих событий, а не из вероятного сценария. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос, как в Кремле относятся к возможному включению Владимира Путина в чёрные списки западных стран.
"К вероятностям мы относимся как к вероятностям. Исходим из реальности", — сказал Песков.
Ранее Лайф рассказывал, что Путину в письменной форме доложили о выступлении президента США Джо Байдена. Российский лидер не смотрел вчерашнее обращение американского лидера по ситуации на Украине, в котором он проанонсировал новые санкции.
Напомним, что утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса, после чего последовали заявления о новых санкциях против России. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. Указывались шаги, которые должны ударить, среди всего прочего, по космической программе, глобальной конкурентоспособности России. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, находятся Великобритания, Канада, Швейцария. Япония вслед за США тоже наложила новые санкции на Россию. Токио, как и Вашингтон, решил ударить по банковскому сектору, заморозить выдачу виз россиянам, а также ввести ограничения на экспорт из РФ.