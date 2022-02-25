Песков ответил на вопрос о вероятности включения Путина в чёрные списки Запада

По словам пресс-секретаря президента, в Москве исходят из реальных событий. Напомним, после начала военной операции России многие страны ввели санкции против неё.

В Москве исходят из реально происходящих событий, а не из вероятного сценария. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос, как в Кремле относятся к возможному включению Владимира Путина в чёрные списки западных стран.

"К вероятностям мы относимся как к вероятностям. Исходим из реальности", — сказал Песков.