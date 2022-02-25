Матвиенко заявила, что Россия подготовила пакет ответных санкций против западных стран

"Что касается ответных санкций, то, безусловно, они также подготовлены. Они не будут зеркально отражать санкции против России, но мы хорошо знаем слабые места Запада. Мы также подготовили целый пакет, целую серию санкций, возможных для того, чтобы применить их в отношении тех государств, которые объявили санкции России", — сказала Матвиенко.