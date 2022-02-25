Матвиенко заявила, что Россия подготовила пакет ответных санкций против западных стран
Рестрикции не будут зеркально отражать те меры, которые ввёл Запад против российской стороны. Тем не менее властям известны слабые места этих государств.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Обложка © Instagram / matvienko.vi
Власти России подготовили ответный пакет санкций против западных стран, которые ввели рестрикции в отношении Москвы из-за военной спецоперации по защите Донбасса. Об этом сообщила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Что касается ответных санкций, то, безусловно, они также подготовлены. Они не будут зеркально отражать санкции против России, но мы хорошо знаем слабые места Запада. Мы также подготовили целый пакет, целую серию санкций, возможных для того, чтобы применить их в отношении тех государств, которые объявили санкции России", — сказала Матвиенко.
Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса, после чего последовали заявления о новых санкциях против России. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В их числе оказались шаги, которые должны ударить среди прочего по космической программе, глобальной конкурентоспособности России. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, — Великобритания, Канада, Швейцария. Япония вслед за США тоже наложила новые санкции на Россию. Токио, как и Вашингтон, решил ударить по банковскому сектору, заморозить выдачу виз россиянам, а также ввести ограничения на экспорт из РФ.