"Единая Россия" отправит в Донбасс волонтёрскую миссию для помощи медперсоналу

Передвигаться активисты будут вместе с "Поездами здоровья" — специально оборудованными микроавтобусами, на которых выезжают врачи.

"Единая Россия" организует отряды волонтёров для помощи врачам в ЛНР и ДНР вместе с "Поездами здоровья". Об этом Лайфу рассказали в пресс-службе партии.

"Поезда здоровья" — это микроавтобусы, на которых выезжают специалисты. Наиболее востребованные: окулисты, лоры, педиатры", — рассказал куратор проекта, глава думского Комитета по охране здоровья Дмитрий Хубезов.

Координатор молодёжной политики партии и замруководителя фракции "Единой России" Игорь Кастюкевич уточнил, что волонтёры отправятся на территорию ЛНР и ДНР, где совершат обход по больницам и определят склады для гуманитарной помощи.

"На сегодня нужны профессионалы по самым различным компетенциям, чтобы Донбасс быстрее вернулся к мирной жизни", — отметил Кастюкевич.

Впервые о необходимости помощи медицинскому персоналу народных республик заговорил секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак. По его словам, врачи и фельдшеры ЛНР и ДНР задействованы на передовой, поэтому "нужно разгрузить медиков, чтобы они выполняли свои приоритетные задачи".