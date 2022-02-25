"Единая Россия" отправит в Донбасс волонтёрскую миссию для помощи медперсоналу
Передвигаться активисты будут вместе с "Поездами здоровья" — специально оборудованными микроавтобусами, на которых выезжают врачи.
"Единая Россия" организует отряды волонтёров для помощи врачам в ЛНР и ДНР вместе с "Поездами здоровья". Об этом Лайфу рассказали в пресс-службе партии.
"Поезда здоровья" — это микроавтобусы, на которых выезжают специалисты. Наиболее востребованные: окулисты, лоры, педиатры", — рассказал куратор проекта, глава думского Комитета по охране здоровья Дмитрий Хубезов.
Координатор молодёжной политики партии и замруководителя фракции "Единой России" Игорь Кастюкевич уточнил, что волонтёры отправятся на территорию ЛНР и ДНР, где совершат обход по больницам и определят склады для гуманитарной помощи.
"На сегодня нужны профессионалы по самым различным компетенциям, чтобы Донбасс быстрее вернулся к мирной жизни", — отметил Кастюкевич.
Впервые о необходимости помощи медицинскому персоналу народных республик заговорил секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак. По его словам, врачи и фельдшеры ЛНР и ДНР задействованы на передовой, поэтому "нужно разгрузить медиков, чтобы они выполняли свои приоритетные задачи".
Также с 19 февраля в Ростовской области действует молодёжный волонтёрский корпус "Мы вместе", состоящий из команд МГЕР, "Молодёжки ОНФ" и волонтёрской роты. Сейчас он насчитывает более полутора тысяч человек.
Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
Волонтёры "Поезда здоровья" в Подмосковье. Фото © Пресс-служба "Единой России"