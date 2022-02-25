Путин в пятницу проведёт очередное совещание с Совбезом
Предыдущее совещание проходило 21 февраля. На нём глава государства выслушал мнение постоянных членов совета по вопросу признания ДНР и ЛНР.
Президент России Владимир Путин сегодня проведёт несколько международных телефонных разговоров и оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Об этом проинформировал журналистов в пятницу пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"В середине дня президент планирует собрать оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности", — добавил представитель Кремля.
Предыдущее совещание Путина с Советом безопасности проходило 21 февраля. На нём глава государства выслушал мнение постоянных членов этого совещательного органа по вопросу признания ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого президент подписал указ о признании республик Донбасса. А утром 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в этом регионе и по всей территории Украины.
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