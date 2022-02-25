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Регион
Опубликовано 25 февраля 2022, 10:32
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Лавров: Россия не собирается оккупировать Украину

Сергей Лавров. Обложка © Twitter / МИД России

Сергей Лавров. Обложка © Twitter / МИД России

Цели специальной военной операции, которую объявил Владимир Путин, озвучивались открыто, напомнил министр иностранных дел РФ.

Россия не собирается оккупировать Украину, целью специальной военной операции являются демилитаризация и денацификация этой страны. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Никто не собирается оккупировать Украину. Цель операции объявлена открыто: демилитаризация и денацификация", — сказал глава МИД на пресс-конференции.

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Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. О главных событиях спецоперации читайте в онлайн-трансляции Лайфа.

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Артур Лапсаков
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