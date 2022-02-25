Как реагируют мировые СМИ на военную операцию России Европейские СМИ ещё не проснулись, для них Путин всего лишь сдержал обещание, данное западной разведкой, весьма меланхолично раскачиваются испанские, немецкие и французские медиа. 105527 105527 Обложка © ТАСС / Мальгавко Сергей

Надо сказать, что европейские коллеги любят поспать и на свою десятку евро раньше офисных часов делать ничего не собираются. Поэтому все материалы начали появляться в газетах и сайтах неспешно, не выходя из зоны комфорта. Немецкие начали транслировать слова официальных лиц — министра международных дел Анналены Бербок и канцлера Шольца.

— Министр иностранных дел Анналена Бербок ("Зелёные") заявила после заседания кризисной команды в Министерстве иностранных дел: "Мы запустим полный пакет с самыми масштабными санкциями против России". Однако исключение из финансовой системы SWIFT, которое означало бы серьёзные последствия не только для России, но и для мировой экономики, не планируется". Она упомянула о санкциях, росте цен, падении фондовых рынков. Тем не менее Бербок была настроена агрессивно. Если мы не предпримем решительных действий сейчас, то в итоге заплатим ещё более высокую цену, — пишет Welt.

— "Мы готовы" — это была главная фраза, которую Олаф Шольц (СДПГ) неоднократно произносил в последние недели в адрес Москвы, а также в адрес собственного населения. Готовность к тому, что планирует Россия, в чём бы это ни заключалось. Но, когда рано утром в четверг президент России Владимир Путин приказал своим войскам наступать на украинскую территорию с разных сторон, они оказались не так уж хорошо подготовлены, — продолжает газета.

Из дальнейшего текста понятно, что больше всего канцлера заботит, какие именно санкции нужно обсудить с остальными членами Евросоюза. А министр энергетики Хабек (партия "Зелёные") ещё раз заявил, что Германия не будет поставлять оружие на Украину. Читатели газеты комментируют это язвительно: "Боже мой, какое позорное у нас правительство. Выражение солидарности и ничего больше. Я не удивлюсь, если Германия отправит ветряные турбины для самообеспечения энергией".

Британская Daily Mail постит фоточки с разбитой техникой и утверждает, что это результат сопротивления украинских войск, ну, про "пять сбитых вертолётов", что прямо противоречит информации Министерства обороны РФ. На что читатели газеты пишут: "Украина напичкана тоннами вооружений от Британии и США, какого — мы даже не знаем и представить не можем. Удачи России, и чтобы побыстрее закончили и вернулись домой". Остальные британские газеты (Independent и прочие) волнует больше ситуация вокруг Чернобыля, они ссылаются только на украинские источники. Они делают вид, что основная опасность исходит от изоляции русскими атомной станции, а не от тех, кто собрался выходить из статуса безъядерного государства.

Французская Liberation анализирует поведение американцев перед операцией: "Стратегия предвидения и прозрачности, внедрённая администрацией Байдена после усиления угрозы, уже давно подвергается резкой критике со стороны Киева: президент Зеленский ещё в конце января расценил её как "пожароопасную ошибку". В чём дело?"

"7 февраля Пентагон передал в прессу содержание перехваченных сообщений между старшими российскими офицерами, которые были явно взбешены тем, что планы Кремля так регулярно раскрываются, рискуя вызвать вопросы в военном аппарате о масштабах и стоимости такой атаки. С тех пор катастрофическая неосмотрительность американской разведки, к сожалению, по большей части нашла своё воплощение в ходе наступления Путина и его войск".

Испанская El Pais сообщает: "Актёр Хавьер Бардем в настоящее время солидарен с украинскими гражданами, протестующими в Мадриде перед Посольством России на улице Калле Веласкес".

Австрийские газеты понимают, что новый канцлер, несмотря на нейтральный статус страны, тем не менее полностью предан политике ЕС и поэтому идёт в русле Брюсселя: "Новый поворот событий — теперь канцлер в большом беспокойстве. После обсуждения с парламентскими партиями драматической ситуации на Украине канцлер Карл Нехаммер (ÖVP) созовёт Совет национальной безопасности в пятницу в 12:00", — пишет газета Heute. На что читатели реагируют очень резко: "Этот дурак втянет нас в войну", "Зачем нужна война в Европе! Украина — это не Европа!", "Австрия не должна вмешиваться. Лучше не осуждать эту войну. Не хочу, чтобы русские были врагом", "Теперь Карли (кличка канцлера Нехаммера) должен надуть щёки и придать себе ужасающую важность, чтобы отвлечь внимание от политики ковида и внутренних расследований в его партии".

Настроения в австрийском обществе отражает такой комментарий читателя: "Сейчас ему не следует делать громких заявлений, а лучше убедиться, что мы придерживаемся нейтральности настолько, насколько это возможно! И это включает в себя нейтральный и вежливый выбор слов по отношению к обеим сторонам, что впоследствии может привести к шансу на роль посредника". Быть посредником — это у австрийцев после 1946 года получается лучше всего.

Китайская пресса выстраивает несколько иную информационную картину. "Жэньминь жибао" пишет: "Китай сегодня призвал все стороны сохранять хладнокровие и найти решение украинского вопроса путём переговоров. С соответствующим заявлением на регулярном брифинге для журналистов выступила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин".

"Санкции никогда не были основополагающим средством для эффективного решения проблем, и Китай неизменно выступает против каких бы то ни было незаконных односторонних санкций". И тут же даёт материалы типа "Технология дружбы между Китаем и Россией" или "Российские звёзды готовят блюда китайской кухни". Но главное сказано: Китай определённо против санкций, которые готовит коллективный Запад.

Почему западные СМИ так вяло реагируют на военную операцию России? 0 Своих дел по горло Украина — не Европа Киевские власти сами "доугрожались" ядерным оружием

Авторы Игорь Мальцев