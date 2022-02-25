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25 февраля, 10:40

Песков: Путину докладывают о ходе спецоперации по защите Донбасса в режиме онлайн

По словам представителя Кремля, военные дистанционно информируют главу государства о происходящих событиях. "Приоткрыть" эту тему нельзя, добавил он.

Президент России Владимир Путин, являясь верховным главнокомандующим страны, в онлайн-режиме получает доклады о ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Приоткрыть это нельзя. Как вы понимаете, верховный главнокомандующий в ходе выполнения специальных операций получает в режиме онлайн доклады от военных", — сказал представитель Кремля на брифинге, отвечая на вопрос, на каком уровне происходит координация Путиным спецоперации.

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Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает.

Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Алексей Никольский

Александр Юнашев

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