Лавров: Зеленский врёт, когда заявляет о готовности обсуждать нейтральный статус Украины
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Ранее о такой возможности — провести переговоры с Россией на эту тему — заявили в офисе президента Незалежной.
Президент Украины Владимир Зеленский врёт, когда заявляет о готовности обсуждать нейтральный статус своей страны. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя сообщение советника главы офиса украинского президента.
"Он сейчас вам просто говорит неправду, врёт, по-простому говоря, когда заявляет, что он готов обсуждать нейтральный статус", — отметил министр на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД ЛНР Владиславом Дейнего и первым замглавы МИД ДНР Сергеем Пересадой.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. О главных событиях спецоперации читайте в онлайн-трансляции Лайфа.
25 февраля Зеленский вновь призвал Россию начать диалог с Украиной. По словам политика, чем быстрее подобные переговоры между государствами состоятся, тем меньшими будут потери среди военнослужащих. Политолог Владимир Жарихин объяснил Лайфу, почему изменилась риторика украинского президента.