Лавров: Зеленский врёт, когда заявляет о готовности обсуждать нейтральный статус Украины

"Он сейчас вам просто говорит неправду, врёт, по-простому говоря, когда заявляет, что он готов обсуждать нейтральный статус", — отметил министр на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД ЛНР Владиславом Дейнего и первым замглавы МИД ДНР Сергеем Пересадой.

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. О главных событиях спецоперации читайте в онлайн-трансляции Лайфа.