Песков: Проблемы из-за отмены авиарейсов в России будут урегулированы
По словам пресс-секретаря президента РФ, такая мера была необходима для безопасности людей, а транспортные компании и ведомства займутся решением возникающих трудностей.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Обложка © Kremlin.ru
Проблемы, связанные с отменой авиарейсов на юг России, будут урегулироваться транспортниками. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Конечно, во главу угла ставится вопрос безопасности пассажиров. Такие вынужденные меры по отмене полётов связаны как раз прежде всего с соображениями безопасности", — добавил он.
Ранее Лайф писал, что Росавиация приостановила полёты в 12 аэропортов городов России до 2 марта. Обо всех изменениях в расписании работы воздушных гаваней и авиакомпаний ведомство призвало уточнять на официальных сайтах. Позже ведомство приостановило работу аэропорта Липецка, но разрешило функционирование воздушной гавани Ставрополя.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. О главных событиях спецоперации читайте в онлайн-трансляции Лайфа.