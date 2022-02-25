Песков: Проблемы из-за отмены авиарейсов в России будут урегулированы

"Конечно, во главу угла ставится вопрос безопасности пассажиров. Такие вынужденные меры по отмене полётов связаны как раз прежде всего с соображениями безопасности", — добавил он.

Ранее Лайф писал, что Росавиация приостановила полёты в 12 аэропортов городов России до 2 марта . Обо всех изменениях в расписании работы воздушных гаваней и авиакомпаний ведомство призвало уточнять на официальных сайтах. Позже ведомство приостановило работу аэропорта Липецка , но разрешило функционирование воздушной гавани Ставрополя.

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. О главных событиях спецоперации читайте в онлайн-трансляции Лайфа.