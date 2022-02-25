Песков: Путин слышит мнение россиян и видит пропорцию согласных со спецоперацией РФ

Официальный представитель Кремля уточнил, что граждане страны могут иметь разные точки зрения, однако сказал, что задача власти — дать чёткое разъяснение своих действий.

Президент России Владимир Путин слышит мнение россиян и видит пропорцию согласных и несогласных с проводимой специальной военной операцией на Украине. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Президент слышит мнение всех и понимает пропорции тех, у кого иная точка зрения, и тех, кто с пониманием относится к таким вынужденным операциям", — сказал он.

Представитель Кремля заметил, что граждане страны могут иметь разные точки зрения, а задача власти — дать чёткое разъяснение своих действий.

Ранее Лайф сообщал, что Путин 25 февраля проведёт очередное совещание с Совбезом. Предыдущее совещание проходило 21 февраля. На нём глава государства выслушал мнение постоянных членов совета по вопросу признания ДНР и ЛНР.