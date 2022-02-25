Песков заявил, что РФ признаёт президентство Зеленского на Украине
Владимир Зеленский. Обложка © Офис президента Украины
Ранее лидер Незалежной вновь призвал Россию начать диалог. По словам политика, чем быстрее подобные переговоры между государствами состоятся, тем меньшими будут потери среди военнослужащих.
Россия признаёт, что Владимир Зеленский является президентом Украины. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Да, конечно. Зеленский — это президент Украины", — сказал представитель Кремля на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее Лайф сообщал, что Зеленский вновь призвал Россию начать диалог с Украиной. По словам политика, чем быстрее подобные переговоры между государствами состоятся, тем меньшими будут потери среди военнослужащих.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает.