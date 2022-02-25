Песков заявил, что Россия будет принимать ответные меры на санкции Запада
Представитель Кремля отметил, что введённые против РФ рестрикции ещё предстоит проанализировать. А при выборе шагов Москва будет исходить из собственных интересов.
Россия будет принимать ответные меры на санкции США и Евросоюза, "закон взаимности" будет действовать. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Разумеется, ответные меры последуют. Закон взаимности будет здесь, конечно же, действовать", — сказал пресс-секретарь президента.
Песков подчеркнул, что все введённые рестрикции ещё предстоит оценить. И уже исходя из этого анализа, а также из собственных интересов, Россия будет действовать, принимая симметричные или асимметричные ответные меры.
Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса, после чего последовали заявления о новых санкциях против России. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В их числе оказались шаги, которые должны ударить среди прочего по космической программе, глобальной конкурентоспособности России. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, Великобритания, Канада, Швейцария. Япония вслед за США тоже наложила новые санкции на Россию. Токио, как и Вашингтон, решил ударить по банковскому сектору, заморозить выдачу виз россиянам, а также ввести ограничения на экспорт из РФ.
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