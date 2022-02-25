Песков заявил, что Россия будет принимать ответные меры на санкции Запада

Представитель Кремля отметил, что введённые против РФ рестрикции ещё предстоит проанализировать. А при выборе шагов Москва будет исходить из собственных интересов.

Россия будет принимать ответные меры на санкции США и Евросоюза, "закон взаимности" будет действовать. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Разумеется, ответные меры последуют. Закон взаимности будет здесь, конечно же, действовать", — сказал пресс-секретарь президента.