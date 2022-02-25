Россия обеспечит демилитаризацию Украины, уверен Лавров

По словам главы российского МИД, украинский народ "слишком страдал от нацизма, чтобы на это можно было закрывать глаза".

Россия не может больше закрывать глаза на происходящее и обеспечит демилитаризацию и денацификацию Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с первым замглавы МИД ДНР Сергеем Пересадой и руководителем МИД ЛНР Владиславом Дейнего.

"Россия обеспечит демилитаризацию Украины. Россия обеспечит денацификацию Украины. Мы слишком страдали от нацизма, и украинский народ слишком страдал от нацизма, чтобы на это всё можно было закрывать глаза", — сказал дипломат.

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. В Минобороны сообщали, что российские войска не наносят ударов по украинским городам, но успешно выводят из строя военную инфраструктуру, объекты ПВО и аэродромы страны благодаря высокоточным средствам поражения. Гражданскому населению, как отмечали российские военные, ничего не угрожает.