Песков назвал готовность Киева к переговорам с Москвой "движением в сторону позитива"
По словам представителя Кремля, в России обратили внимание на заявление Украины, его предстоит проанализировать.
Заявление Киева о готовности переговоров с Москвой — это движение в сторону позитива, РФ будет его анализировать. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Это новое заявление. Мы обратили на него внимание. Скорее, это движение в сторону позитива. Теперь нам предстоит его проанализировать", — отметил представитель Кремля.
25 февраля Зеленский вновь призвал Россию начать диалог с Украиной. По его словам, чем быстрее подобные переговоры между государствами состоятся, тем меньшими будут потери среди военнослужащих. Кроме того, в Офисе президента Украины заявили о готовности провести переговоры с Россией на тему нейтрального статуса Киева.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. О главных событиях спецоперации читайте в онлайн-трансляции Лайфа.
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