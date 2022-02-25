Норвежские лыжники отказались от участия в соревнованиях на территории России
Президент федерации лыжного спорта отметил, что "безопасность спортсменов всегда будет самым важным". Он также попросил перенести все состязания из РФ.
Федерация лыжного спорта Норвегии заявила об отказе её спортсменов от участия в соревнованиях на территории России. Заявление опубликовано на сайте организации.
"Моё личное мнение: соревнования не должны проходить в стране, которая причиняет большие страдания другим народам путём применения оружия и вторжений", — подчеркнул президент федерации Эрик Рёсте.
Также организация обратилась в Международную федерацию лыжного спорта (FIS) с просьбой перенести все соревнования из России, добавил он. Рёсте также подчеркнул, что "безопасность спортсменов всегда будет самым важным" и Норвегия не будет отправлять лыжников для участия в соревнованиях в России.
Напомним, что в Тюмени на 18–22 марта запланирован финал Кубка мира по лыжным гонкам. От участия в соревнованиях на территории России наотрез отказался именитый норвежский лыжник Йоханнес Клебо. Спортсмен осудил действия РФ в ситуации с Украиной и заявил, что не собирается "ехать соревноваться в страну, которая вторгается в другую страну". Также о бойкоте турниров объявила Шведская лыжная ассоциация.
Ранее Лайф писал, что премьер Британии Борис Джонсон призвал запретить России проводить крупные спортивные турниры из-за признания независимости ДНР и ЛНР. А футбольный клуб ЦСКА оказался под антироссийскими санкциями США.
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