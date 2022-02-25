Норвежские лыжники отказались от участия в соревнованиях на территории России

Федерация лыжного спорта Норвегии заявила об отказе её спортсменов от участия в соревнованиях на территории России. Заявление опубликовано на сайте организации.

"Моё личное мнение: соревнования не должны проходить в стране, которая причиняет большие страдания другим народам путём применения оружия и вторжений", — подчеркнул президент федерации Эрик Рёсте.

Также организация обратилась в Международную федерацию лыжного спорта (FIS) с просьбой перенести все соревнования из России, добавил он. Рёсте также подчеркнул, что "безопасность спортсменов всегда будет самым важным" и Норвегия не будет отправлять лыжников для участия в соревнованиях в России.