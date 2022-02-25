Песков ответил на вопрос о возможности переговоров Путина и Зеленского
Владимир Зеленский и Владимир Путин. Архивное фото. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель
Представитель Кремля отметил, что на сегодняшний день нет никакой информации о новых контактах лидеров двух стран.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что на сегодняшний день ничего не может сказать о возможности контактов лидеров РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
"Сейчас я не могу об этом ничего сказать", — отметил представитель Кремля на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее Лайф сообщал, что Зеленский вновь призвал Россию начать диалог с Украиной. По словам политика, чем быстрее подобные переговоры между государствами состоятся, тем меньшими будут потери среди военнослужащих.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает.