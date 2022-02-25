НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
25 февраля, 10:58

Песков ответил на вопрос о возможности переговоров Путина и Зеленского

Представитель Кремля отметил, что на сегодняшний день нет никакой информации о новых контактах лидеров двух стран.

<p>Владимир Зеленский и Владимир Путин. Архивное фото. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель</p>

Владимир Зеленский и Владимир Путин. Архивное фото. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что на сегодняшний день ничего не может сказать о возможности контактов лидеров РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

"Сейчас я не могу об этом ничего сказать", — отметил представитель Кремля на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос.

Лавров: Зеленский врёт, когда заявляет о готовности обсуждать нейтральный статус Украины

Лавров: Зеленский врёт, когда заявляет о готовности обсуждать нейтральный статус Украины

Ранее Лайф сообщал, что Зеленский вновь призвал Россию начать диалог с Украиной. По словам политика, чем быстрее подобные переговоры между государствами состоятся, тем меньшими будут потери среди военнослужащих.


Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает.

Александр Юнашев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1