Песков ответил на вопрос о возможности переговоров Путина и Зеленского

Представитель Кремля отметил, что на сегодняшний день нет никакой информации о новых контактах лидеров двух стран.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что на сегодняшний день ничего не может сказать о возможности контактов лидеров РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

"Сейчас я не могу об этом ничего сказать", — отметил представитель Кремля на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Лайф сообщал, что Зеленский вновь призвал Россию начать диалог с Украиной. По словам политика, чем быстрее подобные переговоры между государствами состоятся, тем меньшими будут потери среди военнослужащих.

