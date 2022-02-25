Песков назвал решаемыми проблемы из-за санкций против высокотехнологичных отраслей

Представитель Кремля отметил, что введённые против России рестрикции ещё предстоит проанализировать, но наша страна на них ответит.

Проблемы, которые могут возникнуть из-за запрета поставок иностранных элементов для высокотехнологичных отраслей, решаемы. В этом уверен пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Безусловно, будут проблемы, но они не носят нерешаемый характер", — сказал представитель Кремля в беседе с журналистами в пятницу.