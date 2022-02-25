НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
25 февраля, 11:06

Песков назвал решаемыми проблемы из-за санкций против высокотехнологичных отраслей

Представитель Кремля отметил, что введённые против России рестрикции ещё предстоит проанализировать, но наша страна на них ответит.

Проблемы, которые могут возникнуть из-за запрета поставок иностранных элементов для высокотехнологичных отраслей, решаемы. В этом уверен пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Безусловно, будут проблемы, но они не носят нерешаемый характер", — сказал представитель Кремля в беседе с журналистами в пятницу.

Ранее Песков заявил, что Россия будет принимать ответные меры на санкции США и Евросоюза, "закон взаимности" будет действовать.

"Смертельные" санкции: Что грозит России за демилитаризацию Украины

"Смертельные" санкции: Что грозит России за демилитаризацию Украины

Напомним, что утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса, после чего последовали заявления о новых санкциях против России. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В их числе оказались шаги, которые должны ударить, среди прочего, по космической программе, глобальной конкурентоспособности России. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, — Великобритания, Канада, Швейцария. Япония вслед за США тоже наложила новые санкции на Россию. Токио, как и Вашингтон, решил ударить по банковскому сектору, заморозить выдачу виз россиянам, а также ввести ограничения на экспорт из России.

Обложка © Kremlin.ru

Алексей Берковиц

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1