Глава Белгородской области Гладков: Семь домов повреждены из-за обстрела со стороны ВСУ
Жители этих зданий теперь размещены в гостиницах Белгорода. Большое количество представителей местного бизнеса предложили восстановить дома.
Вячеслав Гладков. Обложка © Пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области
Снаряды, которые выпустили украинские силовики, повредили семь жилых домов в Белгородской области. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков, его слова опубликованы на официальном сайте администрации области.
По словам губернатора, все службы в регионе работают в усиленном режиме, обстановка находится под контролем. Также власти усилили антитеррористические меры в больницах, школах, детских садах и учреждениях соцзащиты.
"Провели ревизию нанесённых повреждений. Всего повреждено 7 домов, ещё в нескольких домах — небольшие повреждения во дворах", — сообщил Гладков.
Жители повреждённых домов сейчас размещены в гостиницах Белгорода. Помощь в восстановлении зданий предложило множество представителей белгородского бизнеса. Также Гладков отправил запрос на средства из федерального бюджета, чтобы устранить повреждения дорожного покрытия.
Губернатор также опроверг информацию об отключении электричества и воды в муниципалитетах вечером 24 февраля. Он отметил, что все системы переведены сейчас в режим повышенной готовности и функционируют в штатном режиме, вода, свет, газ и тепло есть. Глава региона добавил, что на случай непредвиденных ситуаций в важных соцобъектах имеются генераторы. Гладков также сообщил, что Белгородская область обеспечена в полном объёме продуктами питания и ГСМ. Однако сегодня будет проводиться мониторинг из-за необоснованного роста цен.
Ранее СКР возбудил дело после обстрела Белгородской области со стороны Украины. Отмечается, что три человека пострадали, в их числе ребёнок.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.