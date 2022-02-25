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25 февраля, 11:10

Глава Белгородской области Гладков: Семь домов повреждены из-за обстрела со стороны ВСУ

Жители этих зданий теперь размещены в гостиницах Белгорода. Большое количество представителей местного бизнеса предложили восстановить дома.

<p>Вячеслав Гладков. Обложка © <a href="https://belregion.ru/press/news/index.php?ID=69243" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области</a></p>

Вячеслав Гладков. Обложка © Пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Снаряды, которые выпустили украинские силовики, повредили семь жилых домов в Белгородской области. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков, его слова опубликованы на официальном сайте администрации области.

По словам губернатора, все службы в регионе работают в усиленном режиме, обстановка находится под контролем. Также власти усилили антитеррористические меры в больницах, школах, детских садах и учреждениях соцзащиты.

"Провели ревизию нанесённых повреждений. Всего повреждено 7 домов, ещё в нескольких домах — небольшие повреждения во дворах", — сообщил Гладков.

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Жители повреждённых домов сейчас размещены в гостиницах Белгорода. Помощь в восстановлении зданий предложило множество представителей белгородского бизнеса. Также Гладков отправил запрос на средства из федерального бюджета, чтобы устранить повреждения дорожного покрытия.

Губернатор также опроверг информацию об отключении электричества и воды в муниципалитетах вечером 24 февраля. Он отметил, что все системы переведены сейчас в режим повышенной готовности и функционируют в штатном режиме, вода, свет, газ и тепло есть. Глава региона добавил, что на случай непредвиденных ситуаций в важных соцобъектах имеются генераторы. Гладков также сообщил, что Белгородская область обеспечена в полном объёме продуктами питания и ГСМ. Однако сегодня будет проводиться мониторинг из-за необоснованного роста цен.

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Ранее СКР возбудил дело после обстрела Белгородской области со стороны Украины. Отмечается, что три человека пострадали, в их числе ребёнок.

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.

Светлана Оперук

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