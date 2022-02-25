Глава Белгородской области Гладков: Семь домов повреждены из-за обстрела со стороны ВСУ

Снаряды, которые выпустили украинские силовики, повредили семь жилых домов в Белгородской области. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков, его слова опубликованы на официальном сайте администрации области.

По словам губернатора, все службы в регионе работают в усиленном режиме, обстановка находится под контролем. Также власти усилили антитеррористические меры в больницах, школах, детских садах и учреждениях соцзащиты.

"Провели ревизию нанесённых повреждений. Всего повреждено 7 домов, ещё в нескольких домах — небольшие повреждения во дворах", — сообщил Гладков.

Жители повреждённых домов сейчас размещены в гостиницах Белгорода. Помощь в восстановлении зданий предложило множество представителей белгородского бизнеса. Также Гладков отправил запрос на средства из федерального бюджета, чтобы устранить повреждения дорожного покрытия.

Губернатор также опроверг информацию об отключении электричества и воды в муниципалитетах вечером 24 февраля. Он отметил, что все системы переведены сейчас в режим повышенной готовности и функционируют в штатном режиме, вода, свет, газ и тепло есть. Глава региона добавил, что на случай непредвиденных ситуаций в важных соцобъектах имеются генераторы. Гладков также сообщил, что Белгородская область обеспечена в полном объёме продуктами питания и ГСМ. Однако сегодня будет проводиться мониторинг из-за необоснованного роста цен.