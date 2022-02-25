ЦБ РФ: Карты "санкционных" российских банков не будут работать с ApplePay и GooglePay
При этом все средства клиентов на счетах сохранены и доступны в любой момент, а их карты будут функционировать на всей территории России без ограничений, уточнили в регуляторе.
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Банковские карты некоторых российских кредитных организаций не будут работать с сервисами ApplePay и GooglePay. Об этом заявили в Центробанке РФ.
Среди перечисленных банки группы ВТБ, "Новикомбанк", "Промсвязьбанк", а также "Открытие". Все они попали под санкции из-за ситуации вокруг Украины.
"Клиенты банков, попавших под санкции, не смогут расплачиваться картами этих банков за границей и использовать их для оплаты услуг в онлайн-магазинах и агрегаторах услуг, зарегистрированных в странах, поддерживающих санкции", — также говорится в сообщении регулятора.
При этом все средства клиентов на счетах сохранены и доступны в любой момент, утверждает ЦБ. Карты этих организаций работают и будут работать на всей территории России без ограничений.
Ранее депутат Анатолий Аксаков допустил, что ЦБ дополнительно повысит ключевую ставку. Как отметил парламентарий, на это указывает ухудшение прогноза по инфляции, а также опасения из-за падения курса российской валюты в связи с событиями на Украине.
Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса, после чего последовали заявления о новых санкциях против России. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В их числе оказались шаги, которые должны ударить среди прочего по космической программе, глобальной конкурентоспособности России. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, Великобритания, Канада, Швейцария. Япония вслед за США тоже наложила новые санкции на Россию. Токио, как и Вашингтон, решил ударить по банковскому сектору, заморозить выдачу виз россиянам, а также ввести ограничения на экспорт из РФ.