ЦБ РФ: Карты "санкционных" российских банков не будут работать с ApplePay и GooglePay

Банковские карты некоторых российских кредитных организаций не будут работать с сервисами ApplePay и GooglePay. Об этом заявили в Центробанке РФ.

Среди перечисленных банки группы ВТБ, "Новикомбанк", "Промсвязьбанк", а также "Открытие". Все они попали под санкции из-за ситуации вокруг Украины.

"Клиенты банков, попавших под санкции, не смогут расплачиваться картами этих банков за границей и использовать их для оплаты услуг в онлайн-магазинах и агрегаторах услуг, зарегистрированных в странах, поддерживающих санкции", — также говорится в сообщении регулятора.

При этом все средства клиентов на счетах сохранены и доступны в любой момент, утверждает ЦБ. Карты этих организаций работают и будут работать на всей территории России без ограничений.