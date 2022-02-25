"Спартак" в 1/8 Лиги Европы встретится с "Лейпцигом" Тедеско
Первая встреча команд пройдёт 10 марта в Германии, ответная игра — 17 марта, согласно решению УЕФА, на нейтральном поле. Красно-белые остались единственным представителем РФ в еврокубках.
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Московский "Спартак" в 1/8 финала Лиги Европы встретится с немецким "Лейпцигом". Об этом стало известно в ходе жеребьёвки.
Первый матч пройдёт 10 марта в Германии, а ответная игра — 17 марта на нейтральном поле, так как, согласно принятому УЕФА решению, российские клубы будут проводить все матчи на подобных площадках. Стоит отметить, что главным тренером "Лейпцига" является бывший тренер красно-белых Доменико Тедеско, который стал чемпионом России в 2017 году.
Ранее Лайф рассказывал, что "Спартак" остался единственным участником еврокубков от России после вылета "Зенита" от "Бетиса". Ответная игра в Испании завершилась ничьей, а в первой встрече футболисты петербургского клуба уступили.