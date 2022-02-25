"Спартак" в 1/8 Лиги Европы встретится с "Лейпцигом" Тедеско

Московский "Спартак" в 1/8 финала Лиги Европы встретится с немецким "Лейпцигом". Об этом стало известно в ходе жеребьёвки.

Первый матч пройдёт 10 марта в Германии, а ответная игра — 17 марта на нейтральном поле, так как, согласно принятому УЕФА решению, российские клубы будут проводить все матчи на подобных площадках. Стоит отметить, что главным тренером "Лейпцига" является бывший тренер красно-белых Доменико Тедеско, который стал чемпионом России в 2017 году.