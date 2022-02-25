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25 февраля, 12:02

"Спартак" в 1/8 Лиги Европы встретится с "Лейпцигом" Тедеско

Первая встреча команд пройдёт 10 марта в Германии, ответная игра — 17 марта, согласно решению УЕФА, на нейтральном поле. Красно-белые остались единственным представителем РФ в еврокубках.

<p>Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/fcsm_official/status/1497170939548680193/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ФК "Спартак-Москва"</a></p>

Обложка © Twitter / ФК "Спартак-Москва"

Московский "Спартак" в 1/8 финала Лиги Европы встретится с немецким "Лейпцигом". Об этом стало известно в ходе жеребьёвки.

Первый матч пройдёт 10 марта в Германии, а ответная игра — 17 марта на нейтральном поле, так как, согласно принятому УЕФА решению, российские клубы будут проводить все матчи на подобных площадках. Стоит отметить, что главным тренером "Лейпцига" является бывший тренер красно-белых Доменико Тедеско, который стал чемпионом России в 2017 году.

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Ранее Лайф рассказывал, что "Спартак" остался единственным участником еврокубков от России после вылета "Зенита" от "Бетиса". Ответная игра в Испании завершилась ничьей, а в первой встрече футболисты петербургского клуба уступили.

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