Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров

По словам украинского лидера, это необходимо сделать, чтобы остановить гибель людей, ведь по всей территории Незалежной идут бои.

Президент Украины Владимир Зеленский снова призвал российского лидера Владимира Путина сесть за стол переговоров. Об этом он заявил в видеообращении.

"Хочу ещё раз обратиться к президенту Российской Федерации. По всей территории Украины идут бои. Давайте садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей", — сказал Зеленский.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что РФ признаёт президентство Зеленского на Украине. При этом до этого лидер Незалежной уже призывал Россию начать диалог. По словам политика, чем быстрее подобные переговоры между государствами состоятся, тем меньшими будут потери среди военнослужащих.