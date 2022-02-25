Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров
Владимир Зеленский. Обложка © Офис президента Украины
По словам украинского лидера, это необходимо сделать, чтобы остановить гибель людей, ведь по всей территории Незалежной идут бои.
Президент Украины Владимир Зеленский снова призвал российского лидера Владимира Путина сесть за стол переговоров. Об этом он заявил в видеообращении.
"Хочу ещё раз обратиться к президенту Российской Федерации. По всей территории Украины идут бои. Давайте садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей", — сказал Зеленский.
Ранее Дмитрий Песков заявил, что РФ признаёт президентство Зеленского на Украине. При этом до этого лидер Незалежной уже призывал Россию начать диалог. По словам политика, чем быстрее подобные переговоры между государствами состоятся, тем меньшими будут потери среди военнослужащих.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает.