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25 февраля, 11:37

Глава РФС Дюков не поддержал решение УЕФА перенести финал Лиги чемпионов из Петербурга

Это ущемляет интересы игроков, тренеров и болельщиков, считает он. Кроме того, союз придерживается принципа "спорт вне политики", а данное распоряжение продиктовано именно политическими причинами.

<p>Александр Дюков. Обложка © <a href="https://rfs.ru/subject/1/officials/1/784" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Пресс-служба РФС </a></p>

Александр Дюков. Обложка © Пресс-служба РФС

Постановление УЕФА о переносе матчей команд России на нейтральную территорию нарушает спортивный принцип. Об этом заявил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

"РФС не поддерживает решение о переносе любых матчей с участием российских команд на нейтральную территорию как нарушающее спортивный принцип и ущемляющее интересы игроков, тренеров и болельщиков", — приводит его слова пресс-служба РФС в "Фейсбуке".

Дюков также указал, что решение УЕФА перенести место финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж "продиктовано политическими причинами". А поскольку РФС поддерживает принцип, что спорт должен быть вне политики, то и не может поддержать данное распоряжение.

Кремль сожалеет о решении УЕФА перенести финал Лиги чемпионов из Петербурга

Кремль сожалеет о решении УЕФА перенести финал Лиги чемпионов из Петербурга

Ранее Лайф писал, что УЕФА официально перенёс финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж. Союз европейских футбольных ассоциаций вместе с тем постановил, что российские и украинские клубы, а также сборные, которые участвуют под эгидой организации, должны будут проводить свои домашние матчи на нейтральных полях.

Светлана Оперук

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