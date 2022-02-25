Глава РФС Дюков не поддержал решение УЕФА перенести финал Лиги чемпионов из Петербурга

Постановление УЕФА о переносе матчей команд России на нейтральную территорию нарушает спортивный принцип. Об этом заявил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

"РФС не поддерживает решение о переносе любых матчей с участием российских команд на нейтральную территорию как нарушающее спортивный принцип и ущемляющее интересы игроков, тренеров и болельщиков", — приводит его слова пресс-служба РФС в "Фейсбуке".

Дюков также указал, что решение УЕФА перенести место финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж "продиктовано политическими причинами". А поскольку РФС поддерживает принцип, что спорт должен быть вне политики, то и не может поддержать данное распоряжение.