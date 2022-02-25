Лавров: Киевский режим управляется Западом и неонацистами
По словам главы МИД РФ, одной из задач спецоперации является воспрепятствование "неонацистам и тем, кто продвигает методы геноцида, править в этой стране".
Власти Украины находятся под управлением западных стран во главе с США и неонацистами. Об этом во время пресс-конференции заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Сейчас режим в Киеве находится под двумя механизмами внешнего управления: Запад во главе с США и неонацисты, которые свою "культуру" продвигают, и она бурно расцветает в современной Украине", — сказал он.
Лавров уточнил, что у России нет цели напасть на украинский народ или "унижать достоинство" украинских военнослужащих. По его словам, перед РФ стоит задача не позволить "неонацистам и тем, кто продвигает методы геноцида, править в этой стране".
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. О главных событиях спецоперации читайте в онлайн-трансляции Лайфа.
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