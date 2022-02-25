ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 25 февраля 2022, 11:34
4160

Лавров: Киевский режим управляется Западом и неонацистами

По словам главы МИД РФ, одной из задач спецоперации является воспрепятствование "неонацистам и тем, кто продвигает методы геноцида, править в этой стране".

Власти Украины находятся под управлением западных стран во главе с США и неонацистами. Об этом во время пресс-конференции заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Сейчас режим в Киеве находится под двумя механизмами внешнего управления: Запад во главе с США и неонацисты, которые свою "культуру" продвигают, и она бурно расцветает в современной Украине", — сказал он.

Лавров уточнил, что у России нет цели напасть на украинский народ или "унижать достоинство" украинских военнослужащих. По его словам, перед РФ стоит задача не позволить "неонацистам и тем, кто продвигает методы геноцида, править в этой стране".

Лавров заявил, что Россия заинтересована в независимости украинского народа
Лавров заявил, что Россия заинтересована в независимости украинского народа

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. О главных событиях спецоперации читайте в онлайн-трансляции Лайфа.

BannerImage

Обложка © Flickr / МИД России

Григорий Воронцов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • МИД РФ
  • Сергей Лавров
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar