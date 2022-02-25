Лавров: Киевский режим управляется Западом и неонацистами

По словам главы МИД РФ, одной из задач спецоперации является воспрепятствование "неонацистам и тем, кто продвигает методы геноцида, править в этой стране".

Власти Украины находятся под управлением западных стран во главе с США и неонацистами. Об этом во время пресс-конференции заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Сейчас режим в Киеве находится под двумя механизмами внешнего управления: Запад во главе с США и неонацисты, которые свою "культуру" продвигают, и она бурно расцветает в современной Украине", — сказал он.

Лавров уточнил, что у России нет цели напасть на украинский народ или "унижать достоинство" украинских военнослужащих. По его словам, перед РФ стоит задача не позволить "неонацистам и тем, кто продвигает методы геноцида, править в этой стране".