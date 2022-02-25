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Регион
Опубликовано 25 февраля 2022, 11:34

Эксперт Пантелеев объяснил, как Россия будет справляться с авиационными санкциями, на примере Ирана

Нет ничего невозможного в том, чтобы сохранить авиаперевозки внутри страны и по доступным международным направлениям, уверен он.

Запрет на продажу самолётов и оборудования российским авиакомпаниям потребует практически радикальной перестройки всех цепочек поставок. Об этом сообщил исполнительный директор агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев в беседе с телеканалом "360", комментируя новый пакет санкций Евросоюза, который вводит эти ограничения. Тем не менее, по словам эксперта, к новым реалиям Россия сможет привыкнуть — нет ничего невозможного.

"Мы видим, что есть пример Ирана, который живёт в режиме подобных ограничений уже не год, а более десятилетия. C этой точки зрения нет ничего невозможного в том, чтобы сохранить авиаперевозки внутри страны и по доступным международным направлениям", — сказал Пантелеев.

Он отметил, что вопросы безопасности граждан России, когда речь шла о сотрудничестве в авиационной сфере, для европейцев никогда никакого значения не имели.

"Для них это была часть сделки по продаже своих самолётов на развивающийся или, наоборот, стагнирующий рынок", — отметил специалист.

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Напомним, введение санкций связано с проведением спецоперации по защите Донбасса, о которой 24 февраля заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. После этого глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новый пакет санкций Евросоюза введёт ограничения на продажу самолётов и авиаоборудования российским авиакомпаниям.

Ранее Лайф писал, что в Еврокомиссии предложат новые санкции и против стратегических секторов экономики России. Ограничения будут нацелены на блокировку доступа к технологиям и рынкам, которые в ЕС считают ключевыми для Москвы. Также будет осуществлена заморозка активов РФ в ЕС и ограничена работа банков.

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Обложка © Pixabay

Никита Осипов
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