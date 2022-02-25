Лавров заявил об игнорировании Западом ущемления прав жителей Донбасса

По словам главы МИД РФ, западные политики забывают о демократии, когда ущемляются языковые, культурные, религиозные права "миллионов и миллионов" жителей Незалежной.

Западные страны в течение нескольких лет смотрели на происходящее в республиках Донбасса события и упорно игнорировали проблемы с правами граждан на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос журналиста американского телеканала NBC.

"Вот вы мне скажите, если бы в Ирландии вдруг запретили английский язык, как бы к этому отнеслась Великобритания? Или в Бельгии запретили бы французский язык? Я сомневаюсь, что такая законодательная инициатива продержалась бы больше нескольких часов. На Западе всё воспринимается исключительно через призму своих эгоистических интересов. Когда вас в чём-то ущемляют, вы тут же начинаете поднимать шум", — сказал министр на пресс-конференции по итогам переговоров с представителями МИД ЛНР и ДНР.

При этом, как подчеркнул Лавров, Запад забывает о демократии, когда ущемляются языковые, культурные, религиозные права "миллионов и миллионов" жителей Украины. Также глава МИД РФ подчеркнул, что "никто не собирается оккупировать" Незалежную, а целью российской спецоперации является демилитаризация и денацификация этой страны.

Ранее Лайф сообщал, что Лавров выразил уверенность, что Россия обеспечит демилитаризацию Украины. По словам дипломата, украинский народ "слишком страдал от нацизма, чтобы на это можно было закрывать глаза".