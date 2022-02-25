ТАСС: Российские ВС не наносили ракетных ударов по Киеву

По словам источника издания в Минобороны РФ, украинские ПВО ночью 25 февраля по ошибке атаковали истребитель ВВС Незалежной, поэтому жители видели в небе яркую вспышку.

Российские войска не наносили ракетных ударов по Киеву, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Министерстве обороны РФ.

"Никаких ракетных ударов по Киеву, о героизме которого в годы Великой Отечественной наконец-то вспомнил В. Зеленский, российские вооружённые [силы] не наносили", — приводит агентство слова неназванного собеседника.

Яркий факел над столицей Украины ночью 25 февраля и последующее падение обломков на жилые дома имеют совершенно иное объяснение. По словам источника в ведомстве, украинские ПВО по ошибке атаковали истребитель Су-27 ВВС Незалежной.