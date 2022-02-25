ТАСС: Российские ВС не наносили ракетных ударов по Киеву
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По словам источника издания в Минобороны РФ, украинские ПВО ночью 25 февраля по ошибке атаковали истребитель ВВС Незалежной, поэтому жители видели в небе яркую вспышку.
Российские войска не наносили ракетных ударов по Киеву, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Министерстве обороны РФ.
"Никаких ракетных ударов по Киеву, о героизме которого в годы Великой Отечественной наконец-то вспомнил В. Зеленский, российские вооружённые [силы] не наносили", — приводит агентство слова неназванного собеседника.
Яркий факел над столицей Украины ночью 25 февраля и последующее падение обломков на жилые дома имеют совершенно иное объяснение. По словам источника в ведомстве, украинские ПВО по ошибке атаковали истребитель Су-27 ВВС Незалежной.
Напомним, минувшей ночью УНИАН сообщило о нескольких взрывах, раздавшихся в разных районах Киева. Издание также приводило версию о срабатывании сил украинской противовоздушной обороны, охраняющих столицу.
Напомним, что утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Ранее сообщалось, что российские войска уже вышли к Херсону, что позволило разблокировать Северо-Крымский канал и восстановить подачу воды на полуостров Крым. Лайф следит за развитием событий.