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Опубликовано 25 февраля 2022, 11:39

ТАСС: Российские ВС не наносили ракетных ударов по Киеву

Обложка © УНИАН

Обложка © УНИАН

По словам источника издания в Минобороны РФ, украинские ПВО ночью 25 февраля по ошибке атаковали истребитель ВВС Незалежной, поэтому жители видели в небе яркую вспышку.

Российские войска не наносили ракетных ударов по Киеву, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Министерстве обороны РФ.

"Никаких ракетных ударов по Киеву, о героизме которого в годы Великой Отечественной наконец-то вспомнил В. Зеленский, российские вооружённые [силы] не наносили", — приводит агентство слова неназванного собеседника.

Яркий факел над столицей Украины ночью 25 февраля и последующее падение обломков на жилые дома имеют совершенно иное объяснение. По словам источника в ведомстве, украинские ПВО по ошибке атаковали истребитель Су-27 ВВС Незалежной.

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Напомним, минувшей ночью УНИАН сообщило о нескольких взрывах, раздавшихся в разных районах Киева. Издание также приводило версию о срабатывании сил украинской противовоздушной обороны, охраняющих столицу.

Напомним, что утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Ранее сообщалось, что российские войска уже вышли к Херсону, что позволило разблокировать Северо-Крымский канал и восстановить подачу воды на полуостров Крым. Лайф следит за развитием событий.

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Артур Лапсаков
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