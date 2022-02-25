Собянин заявил о разблокировке транспортных карт пожилых москвичей с 28 февраля

С 28 февраля в Москве смягчаются ограничительные меры, связанные с коронавирусом. Так, с этого дня будут разблокированы транспортные карты жителей старше 60 лет и имеющих хронические заболевания. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в своём блоге.

"Сегодня я подписал указ, в соответствии с которым с понедельника, 28 февраля 2022 года, отменяется блокировка транспортных карт для всех москвичей старше 60 лет и граждан, имеющих хронические заболевания", — написал он.

Собянин также сообщил, что требование о переводе 30% работников на удалённый режим переводится из обязательного в рекомендательное. Такие изменения связаны с устойчивым снижением заболеваемости омикрон-штаммом. Так, количество новых случаев заражения CoViD-19 сократилось более чем в три раза по сравнению с показателями конца января.

"Количество госпитализаций сократилось вдвое, в том числе по детям на 80%. Стационары и поликлиники возвращаются к работе в обычном режиме и увеличивают плановый приём пациентов", — рассказал Собянин.