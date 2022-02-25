Петербургские врачи начали лечить болезнь Паркинсона новым способом
Исследование системы проходило десять лет. Для заболевших закупили 400 упаковок необходимого препарата.
В Северной столице лечение пациентов с болезнью Паркинсона стало проходить по новой методике. Для них закупили 400 упаковок необходимого препарата, на эти цели было выделено 23,6 млн рублей, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".
Отмечается, что исследование системы проходило десять лет. Сейчас по новому методу уже лечат восемь пациентов. Губернатор Александр Беглов напомнил, что петербургские больницы активно внедряют современные технологии.
"Сфере здравоохранения уделяем особое внимание. В пандемию плановые операции в профильных стационарах не приостанавливались ни на день. Врачи продолжали оказывать помощь онкологическим больным и пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Повышенное внимание уделяется службе материнства и детства. Современные технологии не стоят на месте. Врачи и исследователи продолжают разрабатывать и внедрять новые способы лечения онкобольных, совершенствуют дородовую диагностику", — отметил Беглов.
Ранее Лайф писал, что Путин положительно оценил эксперимент с электронными рецептами. Российский лидер отметил, что эта технология наряду с онлайн-доставкой безрецептурных лекарств является важной и востребованной на фоне пандемии.
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