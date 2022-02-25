ТАСС: ПВО Украины сбила собственный истребитель Су-27 минувшей ночью в Киеве

Таким образом, взрыв в небе над столицей Незалежной связан с ошибочными действиями украинских военных. При этом ранее некоторые СМИ заявили, что к произошедшему якобы причастна Россия.

Минувшей ночью украинский зенитно-ракетный комплекс ПВО по ошибке атаковал над Киевом свой же истребитель Су-27, который впоследствии упал на жилую многоэтажку. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в Минобороны РФ.

"Прошедшей ночью над Киевом выполнял задачи воздушного патрулирования истребитель Су-27 украинских ВВС. По ошибке один из украинских зенитных ракетных комплексов ПВО, дислоцированный рядом с Киевом, идентифицировал его как цель и атаковал из штатных средств", — сказал неназванный собеседник агентства.

Стоит отметить, что аналогичную информацию передаёт и американский канал CNN.

Как уже рассказывал Лайф, в ночь на 25 февраля в Киеве раздались взрывы. Также сообщалось, что на одну из девятиэтажек украинской столицы упал сбитый летательный аппарат. После этого некоторые СМИ заявили, что российские военные якобы наносят удары по гражданской инфраструктуре.