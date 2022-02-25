ТАСС: ПВО Украины сбила собственный истребитель Су-27 минувшей ночью в Киеве
Таким образом, взрыв в небе над столицей Незалежной связан с ошибочными действиями украинских военных. При этом ранее некоторые СМИ заявили, что к произошедшему якобы причастна Россия.
Минувшей ночью украинский зенитно-ракетный комплекс ПВО по ошибке атаковал над Киевом свой же истребитель Су-27, который впоследствии упал на жилую многоэтажку. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в Минобороны РФ.
"Прошедшей ночью над Киевом выполнял задачи воздушного патрулирования истребитель Су-27 украинских ВВС. По ошибке один из украинских зенитных ракетных комплексов ПВО, дислоцированный рядом с Киевом, идентифицировал его как цель и атаковал из штатных средств", — сказал неназванный собеседник агентства.
Стоит отметить, что аналогичную информацию передаёт и американский канал CNN.
Как уже рассказывал Лайф, в ночь на 25 февраля в Киеве раздались взрывы. Также сообщалось, что на одну из девятиэтажек украинской столицы упал сбитый летательный аппарат. После этого некоторые СМИ заявили, что российские военные якобы наносят удары по гражданской инфраструктуре.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает.
Момент падения украинского истребителя попал на видео. Обложка © УНИАН