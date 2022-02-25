Renault приостанавливает производство в России до 5 марта
Обложка © Сайт компании Renault
Это связано с перебоями в поставках комплектующих. В компании уточнили, что работают над поиском решения проблемы для скорейшего возобновления работы.
Компания Renault приостанавливает производство в России с 28 февраля по 5 марта из-за перебоев в поставках комплектующих. Об этом сообщает пресс-служба производителя.
"Производство на московском заводе Renault будет временно приостановлено с 28 февраля по 5 марта в связи с некоторыми перебоями в поставке комплектующих", — сказано в сообщении.
Уточняется, что перебои прежде всего связаны с усилением пограничных режимов в странах транзита и вынужденной необходимостью изменения ряда сложившихся логистических маршрутов. В компании уточнили, что работают над поиском решения для скорейшего возобновления производства.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает.