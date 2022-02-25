Renault приостанавливает производство в России до 5 марта

Это связано с перебоями в поставках комплектующих. В компании уточнили, что работают над поиском решения проблемы для скорейшего возобновления работы.

Компания Renault приостанавливает производство в России с 28 февраля по 5 марта из-за перебоев в поставках комплектующих. Об этом сообщает пресс-служба производителя.

"Производство на московском заводе Renault будет временно приостановлено с 28 февраля по 5 марта в связи с некоторыми перебоями в поставке комплектующих", — сказано в сообщении.

Уточняется, что перебои прежде всего связаны с усилением пограничных режимов в странах транзита и вынужденной необходимостью изменения ряда сложившихся логистических маршрутов. В компании уточнили, что работают над поиском решения для скорейшего возобновления производства.