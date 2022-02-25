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25 февраля, 13:33

Renault приостанавливает производство в России до 5 марта

Это связано с перебоями в поставках комплектующих. В компании уточнили, что работают над поиском решения проблемы для скорейшего возобновления работы.

<p>Обложка © <a href="https://www.renault.ru/news/news-31-01-22.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт</a> компании Renault</p>

Обложка © Сайт компании Renault

Компания Renault приостанавливает производство в России с 28 февраля по 5 марта из-за перебоев в поставках комплектующих. Об этом сообщает пресс-служба производителя.

"Производство на московском заводе Renault будет временно приостановлено с 28 февраля по 5 марта в связи с некоторыми перебоями в поставке комплектующих", — сказано в сообщении.

Уточняется, что перебои прежде всего связаны с усилением пограничных режимов в странах транзита и вынужденной необходимостью изменения ряда сложившихся логистических маршрутов. В компании уточнили, что работают над поиском решения для скорейшего возобновления производства.

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Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает.

Никита Могилев

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