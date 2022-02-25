Футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" разорвал договор с "Аэрофлотом"
Такое решение связано с военно-политической ситуацией, происходящей на Украине. В клубе отметили, что разделяют беспокойство своих болельщиков по всему миру.
Английский клуб "Манчестер Юнайтед" прекратил сотрудничество с российской авиакомпанией "Аэрофлот". Об этом сообщает пресс-служба клуба в соцсети "ВКонтакте".
"Манчестер Юнайтед" принял решение отозвать спонсорские права у "Аэрофлота". Мы разделяем беспокойство наших болельщиков по всему миру", — указывается в сообщении.
Как сообщает ТАСС, данное решение американский футбольный клуб принял в свете событий, происходящих на Украине.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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