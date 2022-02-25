Политолог Силаев: Война в Донбассе началась восемь лет назад, а сейчас она заканчивается

По мнению эксперта, в четверг, 24 февраля, все возможности для дипломатии были исчерпаны. Он отметил, что Россия добросовестно вела переговоры, стараясь найти мирное решение и обойтись без жертв.

Спецоперация Вооружённых сил России по защите Донбасса является не началом войны, а её завершением. Об этом на своей странице в "Фейсбуке" рассказал политолог, директор Лаборатории анализа международных процессов МГИМО Николай Силаев.

"Эта война началась не сейчас, а восемь лет назад. Сейчас, надеюсь, она заканчивается", — написал он.

По мнению Силаева, ночью в четверг, 24 февраля, все возможности для дипломатии были исчерпаны. Он отметил, что Россия добросовестно вела переговоры, стараясь найти мирное решение и обойтись без жертв. Лучшим же вариантом для Зеленского сейчас будет приказать ВСУ сложить оружие, считает специалист.

Силаев указал, что в последние месяцы перед спецоперацией "прославленная европейская дипломатия" занималась попытками отменить пункты Минских соглашений, которые требуют переговоров между Киевом и республиками.