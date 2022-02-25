Политолог Силаев: Война в Донбассе началась восемь лет назад, а сейчас она заканчивается
По мнению эксперта, в четверг, 24 февраля, все возможности для дипломатии были исчерпаны. Он отметил, что Россия добросовестно вела переговоры, стараясь найти мирное решение и обойтись без жертв.
Спецоперация Вооружённых сил России по защите Донбасса является не началом войны, а её завершением. Об этом на своей странице в "Фейсбуке" рассказал политолог, директор Лаборатории анализа международных процессов МГИМО Николай Силаев.
"Эта война началась не сейчас, а восемь лет назад. Сейчас, надеюсь, она заканчивается", — написал он.
По мнению Силаева, ночью в четверг, 24 февраля, все возможности для дипломатии были исчерпаны. Он отметил, что Россия добросовестно вела переговоры, стараясь найти мирное решение и обойтись без жертв. Лучшим же вариантом для Зеленского сейчас будет приказать ВСУ сложить оружие, считает специалист.
Силаев указал, что в последние месяцы перед спецоперацией "прославленная европейская дипломатия" занималась попытками отменить пункты Минских соглашений, которые требуют переговоров между Киевом и республиками.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает.
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