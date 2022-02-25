Минобороны РФ: ВСУ развернули РСЗО "Град" прямо на площади Шевченко в Киеве

В ведомстве отметили, что подобные приёмы зачастую используют террористы на Ближнем Востоке, которые курируются ЦРУ. Сейчас боевые машины готовы к нанесению удара в район аэродрома Гостомель.

На площади Шевченко в Киеве Вооружённые силы Украины (ВСУ) развернули установки реактивных систем залпового огня "Град" для нанесения удара в район аэродрома Гостомель. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, российским военным "хорошо знаком" такой почерк, так как эти приёмы зачастую используют террористы на Ближнем Востоке, которые курируются Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) США.

"Советники Пентагона и ЦРУ научили украинское военное руководство расстановке в жилых кварталах реактивных артиллерийских систем для провоцирования ответного огня по местным жителям. Использование киевским режимом жилых кварталов для прикрытия огневых позиций своей артиллерии является военным преступлением", — сказал Конашенков.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Киев блокирован с западной стороны. Кроме того, по данным ведомства, российские военные уже заняли аэродром Гостомель в пригороде украинской столицы, а также завершено блокирование города Чернигова.