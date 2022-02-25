Эрдоган: Страны ЕС и НАТО не продемонстрировали должной решимости в отношении Украины

Президент Турции отметил, что западные государства "дают советы", но при этом их отношение к Незалежной не может считаться "ни дружбой, ни солидарностью".

"Запад, страны ЕС и НАТО не смогли продемонстрировать решимость в отношении Украины. Они все дают ей советы. Отношение Запада к Украине не может считаться ни дружбой, ни солидарностью", — сказал он в ходе своего выступления, которое транслировал телеканал NTV.