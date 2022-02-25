Эрдоган: Страны ЕС и НАТО не продемонстрировали должной решимости в отношении Украины
Реджеп Тайип Эрдоган. Обложка © Kremlin.ru
Президент Турции отметил, что западные государства "дают советы", но при этом их отношение к Незалежной не может считаться "ни дружбой, ни солидарностью".
Североатлантический альянс не продемонстрировал должной решимости в отношении Украины. Об этом заявил журналистам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Запад, страны ЕС и НАТО не смогли продемонстрировать решимость в отношении Украины. Они все дают ей советы. Отношение Запада к Украине не может считаться ни дружбой, ни солидарностью", — сказал он в ходе своего выступления, которое транслировал телеканал NTV.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.