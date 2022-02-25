СЦКК сообщил о гибели жительницы Донецка в результате обстрела ВСУ

Инцидент произошёл в Петровском районе города. Из-за действий украинских силовиков скончалась женщина 1968 года рождения. Подробности произошедшего пока не приводятся.

В Донецке в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) погибла мирная жительница. Об этом сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"По оперативной информации, в результате обстрела ВСУ Петровского района города Донецка <…> погибла мирная жительница 1968 года рождения", — говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.

Какие-либо подробности произошедшего пока не приводятся.