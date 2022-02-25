СЦКК сообщил о гибели жительницы Донецка в результате обстрела ВСУ
Инцидент произошёл в Петровском районе города. Из-за действий украинских силовиков скончалась женщина 1968 года рождения. Подробности произошедшего пока не приводятся.
В Донецке в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) погибла мирная жительница. Об этом сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По оперативной информации, в результате обстрела ВСУ Петровского района города Донецка <…> погибла мирная жительница 1968 года рождения", — говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Какие-либо подробности произошедшего пока не приводятся.
Ранее Лайф сообщал, что двое учителей погибли при обстреле школы в Горловке. Мэр города Иван Приходько не уточнил, есть ли другие пострадавшие в результате инцидента. Позже глава города показал последствия удара ВСУ по учреждению.
Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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