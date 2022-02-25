"Его заразили невежливостью": Лавров отчитал журналиста CNN, без очереди задавшего вопрос про Украину

Министр иностранных дел заметил, что, если корреспонденту в Киеве испортили манеры, Россия здесь ни при чём. На его вопрос глава ведомства так и не ответил.

Перепалка Сергея Лаврова с журналистом CNN. Видео © Twitter / МИД России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отчитал журналиста CNN Мэтью Чанса за то, что тот начал задавать свой вопрос вне очереди во время пресс-конференции.

Во время мероприятия слово передали представителю китайской телерадиокомпании, однако в этот момент в эфир включился работник американского телеканала и стал упорно интересоваться у министра его мнением по поводу "бомбёжки Киева".

"Он сейчас работает на Украине, его заразили невежливостью. <...> Мэтью, можете помолчать, я вас очень прошу. Слово предоставили не вам, если вы находитесь на Украине и вам там манеры испортили, мы здесь ни при чём", — обратился к журналисту министр.