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25 февраля, 12:34

В общественном транспорте Петербурга отменят остановки по требованию

Это связано с введением новой модели транспортного обслуживания, запуск которой планируется в апреле.

Обновлённая форма перевозки пассажиров в Северной столице отменит остановки по требованию. Об этом заявил председатель регионального Комитета по транспорту Кирилл Поляков, сообщает газета "Петербургский дневник". Переход на новую модель транспортного обслуживания начнётся в апреле 2022 года.

"У нас не будет остановки по требованию. Высаживать людей на газон — это как-то не по-петербургски", — пояснил Поляков.

С таким мнением согласился генеральный директор "Третьего парка" Кирилл Дьяковский. Он отметил, что остановки по требованию являются причиной ДТП.

"Сделано это в интересах безопасности пассажиров", — пояснил Дьяковский.

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Ранее Лайф писал, что в 2021 году москвичи ждали трамваи менее четырёх минут. Такой интервал движения является одним из самых низких в мире. В последние годы было проведено масштабное обновление парка: за пять лет в Москве начал работать 461 современный трамвай, а количество пассажирских мест увеличилось на 30 тысяч. В ближайших планах — обновить за следующий год 20 стрелочных переводов и около 90 километров контактной сети с кабелями питания. Вместе с другими работами это ускорит обновление контактной сети и повысит надёжность и комфортность трамваев в столице.

Обложка © Pexels

Никита Осипов

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