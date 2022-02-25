В общественном транспорте Петербурга отменят остановки по требованию

Ранее Лайф писал, что в 2021 году москвичи ждали трамваи менее четырёх минут. Такой интервал движения является одним из самых низких в мире. В последние годы было проведено масштабное обновление парка: за пять лет в Москве начал работать 461 современный трамвай, а количество пассажирских мест увеличилось на 30 тысяч. В ближайших планах — обновить за следующий год 20 стрелочных переводов и около 90 километров контактной сети с кабелями питания. Вместе с другими работами это ускорит обновление контактной сети и повысит надёжность и комфортность трамваев в столице.