Путин и Си Цзиньпин обсудили по телефону ситуацию на Украине

Председатель КНР заявил, что Пекин выступает за урегулирование разногласий между Москвой и Киевом путём переговоров.

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с лидером Китая Си Цзиньпином и проинформировал его о военной спецоперации на востоке Украины. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

"Путин рассказал основную историю украинской проблемы, а также проинформировал о военной спецоперации России на востоке Украины и позиции РФ", — отмечается в сообщении ЦТК.