Путин и Си Цзиньпин обсудили по телефону ситуацию на Украине
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Председатель КНР заявил, что Пекин выступает за урегулирование разногласий между Москвой и Киевом путём переговоров.
Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с лидером Китая Си Цзиньпином и проинформировал его о военной спецоперации на востоке Украины. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.
"Путин рассказал основную историю украинской проблемы, а также проинформировал о военной спецоперации России на востоке Украины и позиции РФ", — отмечается в сообщении ЦТК.
Председатель КНР заявил, что Пекин выступает за урегулирование разногласий между Россией и Украиной путём переговоров.
Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Тем не менее Владимир Зеленский ввёл военное положение и объявил всеобщую мобилизацию. О главных событиях спецоперации читайте в онлайн-трансляции Лайфа.