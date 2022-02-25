СЦКК: Украина нанесла удар ракетой "Точка-У" по Кировскому району Донецка

Представительство республики в центре предполагает, что целью удара была нефтебаза, которая находится в 400 метрах от падения снаряда.

Украинские военные нанесли удар управляемой ракетой "Точка-У" по Кировскому району Донецка. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) во "ВКонтакте".

"ВФУ применили по Кировскому району города Донецка тактический ракетный комплекс "Точка-У". Предположительно, целью удара была нефтебаза, расположенная примерно в 400 метрах от места падения ракеты", — указывается в сообщении.