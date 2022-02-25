СЦКК: Украина нанесла удар ракетой "Точка-У" по Кировскому району Донецка
Ракета, которую пустили украинские силовики по Кировскому району ДНР. Фото © VK / Представительство ДНР в СЦКК / DPR in JCCC
Представительство республики в центре предполагает, что целью удара была нефтебаза, которая находится в 400 метрах от падения снаряда.
Украинские военные нанесли удар управляемой ракетой "Точка-У" по Кировскому району Донецка. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) во "ВКонтакте".
"ВФУ применили по Кировскому району города Донецка тактический ракетный комплекс "Точка-У". Предположительно, целью удара была нефтебаза, расположенная примерно в 400 метрах от места падения ракеты", — указывается в сообщении.
Представительство ДНР в СЦКК добавило, что головная часть ракеты не сработала. Подробности произошедшего уточняются.
Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.