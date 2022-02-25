Волонтёры #МыВместе рассказали о помощи беженцам из Донбасса
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Для этого организована работа 81 центра сбора гуманитарной помощи в 49 регионах Российской Федерации, а также 66 региональных оперативных штабов.
На сегодняшний день на территорию России из ДНР и ЛНР прибыло 111 312 человек. Об этом Лайфу сообщил волонтёрский штаб #МыВместе, который различными способами помогает эвакуированным гражданам.
"Из них граждан Российской Федерации — 40 633 человека, Украины — 70 350 человек, граждан других государств — 329 человек", — добавили в пресс-службе организации.
В штабе уточнили, что всего в пунктах временного проживания разместили 17 444 человека, из них 6231 человек (3208 детей) находится в Ростовской области. Остальным гражданам помощь в поиске жилья не потребовалась. Всего на территории России действует 255 пунктов временного размещения в 14 регионах: в Воронежской, Курской, Волгоградской, Нижегородской, Саратовской, Московской, Ульяновской, Самарской, Белгородской, Липецкой, Пензенской, Рязанской и Ростовской областях, а также в Мордовии.
Помимо этого организована работа 81 центра сбора гуманитарной помощи в 49 регионах Российской Федерации, а также 66 региональных оперативных штабов #МыВместе. В оказание помощи беженцам из Донбасса вовлечено 4939 волонтёров. На этом фоне активисты подготовили методички с пособиями по запуску волонтёрских штабов, обновили сайт "Мывместе.рф", где можно больше узнать о деятельности организации. Также создан единый проект по набору добровольцев "Время помогать" и многое другое.
Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.