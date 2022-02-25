Волонтёры #МыВместе рассказали о помощи беженцам из Донбасса

Для этого организована работа 81 центра сбора гуманитарной помощи в 49 регионах Российской Федерации, а также 66 региональных оперативных штабов.

На сегодняшний день на территорию России из ДНР и ЛНР прибыло 111 312 человек. Об этом Лайфу сообщил волонтёрский штаб #МыВместе, который различными способами помогает эвакуированным гражданам.

"Из них граждан Российской Федерации — 40 633 человека, Украины — 70 350 человек, граждан других государств — 329 человек", — добавили в пресс-службе организации.

В штабе уточнили, что всего в пунктах временного проживания разместили 17 444 человека, из них 6231 человек (3208 детей) находится в Ростовской области. Остальным гражданам помощь в поиске жилья не потребовалась. Всего на территории России действует 255 пунктов временного размещения в 14 регионах: в Воронежской, Курской, Волгоградской, Нижегородской, Саратовской, Московской, Ульяновской, Самарской, Белгородской, Липецкой, Пензенской, Рязанской и Ростовской областях, а также в Мордовии.