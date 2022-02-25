Военные ликвидируют дамбу, установленную для перекрытия подачи воды в Крым

Глава региона Аксёнов осмотрел Северо-Крымский канал на отрезке от водозаборных сооружений в районе Каланчака до республики, а также само перекрытие.

Российские военные ликвидируют бетонную дамбу, установленную в 2014 году для перекрытия подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу. Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

"Что касается преграды, сооружённой националистами, то её ликвидирует Министерство обороны. Кроме того, военные оценят состояние гидротехнических сооружений от Каланчака и далее вглубь территории Украины", — написал он.