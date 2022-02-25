Военные ликвидируют дамбу, установленную для перекрытия подачи воды в Крым
Глава региона Аксёнов осмотрел Северо-Крымский канал на отрезке от водозаборных сооружений в районе Каланчака до республики, а также само перекрытие.
Российские военные ликвидируют бетонную дамбу, установленную в 2014 году для перекрытия подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу. Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил глава республики Сергей Аксёнов.
"Что касается преграды, сооружённой националистами, то её ликвидирует Министерство обороны. Кроме того, военные оценят состояние гидротехнических сооружений от Каланчака и далее вглубь территории Украины", — написал он.
Аксёнов добавил, что осмотрел состояние Северо-Крымского канала от водозаборных сооружений в районе Каланчака до Крыма, а также сооружённую бетонную дамбу.
Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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