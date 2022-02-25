Матвиенко сочла временным решение власти ФРГ о заморозке "Северного потока – 2"
Спикер Совфеда отметила, что газопровод является самым экономически и логистически эффективным способом доставки топлива в европейские страны, а его заморозка приведёт к повышению цен на газ в Европе.
Валентина Матвиенко. Обложка © Kremlin.ru
Решение немецкой власти о приостановке сертификации газопровода "Северный поток – 2" будет являться временной мерой. С таким заявлением выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Я уверена, что это временное решение. По крайней мере, так думают все здравомыслящие люди, потому что зачем же было частным компаниям, в том числе "Газпрому", вкладывать большие средства и просто их "закопать", — сказала журналистам Матвиенко.
Спикер Совфеда отметила, что "Северный поток – 2" является самым экономически и логистически эффективным способом доставки голубого топлива в европейские страны, а его заморозка приведёт к повышению цен на газ в Европе. Вместе с тем Матвиенко подчеркнула, что Москва продолжит выполнять свои обязательства по поставке энергоресурсов в ЕС.
Накануне Лайф сообщал, что цена газа в Европе превысила $1600 за тысячу кубометров. Общий рост уже составляет около 61,7%.
Напомним, после признания Россией ДНР и ЛНР, а также ратификации соглашений о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками Донбасса канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что сертификация газопровода "Северный поток – 2" будет приостановлена. Белый дом поддержал такое решение Берлина, а в Москве призвали не связывать политику с экономикой. Позже глава МИД Германии Анналена Бербок объявила о заморозке "Северного потока – 2", заявив, что Россия должна "почувствовать последствия нарушения своих обещаний".