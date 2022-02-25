Матвиенко сочла временным решение власти ФРГ о заморозке "Северного потока – 2"

Решение немецкой власти о приостановке сертификации газопровода "Северный поток – 2" будет являться временной мерой. С таким заявлением выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Я уверена, что это временное решение. По крайней мере, так думают все здравомыслящие люди, потому что зачем же было частным компаниям, в том числе "Газпрому", вкладывать большие средства и просто их "закопать", — сказала журналистам Матвиенко.

Спикер Совфеда отметила, что "Северный поток – 2" является самым экономически и логистически эффективным способом доставки голубого топлива в европейские страны, а его заморозка приведёт к повышению цен на газ в Европе. Вместе с тем Матвиенко подчеркнула, что Москва продолжит выполнять свои обязательства по поставке энергоресурсов в ЕС.