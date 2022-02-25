Минобороны РФ: Киев блокирован с западной стороны
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Подразделения продолжают выполнение задач в районе украинской столицы и других городов, потерь среди российских военных нет.
Силы ВДВ соединились с подразделениями российского десанта на аэродроме Гостомель в пригороде украинской столицы и обеспечили блокирование Киева с запада. Об этом сообщает Минобороны РФ в новом заявлении о ходе спецоперации по защите Донбасса.
"В операции было задействовано более 200 российских вертолётов. Успех десанта был обеспечен подавлением всей системы ПВО в районе высадки, полной изоляцией района боевых действий с воздуха и активным ведением радиоэлектронной борьбы. При захвате аэродрома было уничтожено более 200 националистов из состава специальных подразделений Украины", — говорится в сообщении.
Подразделения ВС РФ продолжают выполнение задач в районе Киева и других городов, потерь среди российских военных нет.
В Минобороны также подчеркнули, что российские военнослужащие принимают все меры для недопущения жертв среди мирного населения и не будут наносить удары по жилым кварталам Киева.
Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Тем не менее Владимир Зеленский ввёл военное положение и объявил всеобщую мобилизацию. О главных событиях спецоперации читайте в онлайн-трансляции Лайфа.