Минобороны РФ: Киев блокирован с западной стороны

Подразделения продолжают выполнение задач в районе украинской столицы и других городов, потерь среди российских военных нет.

Силы ВДВ соединились с подразделениями российского десанта на аэродроме Гостомель в пригороде украинской столицы и обеспечили блокирование Киева с запада. Об этом сообщает Минобороны РФ в новом заявлении о ходе спецоперации по защите Донбасса.

"В операции было задействовано более 200 российских вертолётов. Успех десанта был обеспечен подавлением всей системы ПВО в районе высадки, полной изоляцией района боевых действий с воздуха и активным ведением радиоэлектронной борьбы. При захвате аэродрома было уничтожено более 200 националистов из состава специальных подразделений Украины", — говорится в сообщении.

Подразделения ВС РФ продолжают выполнение задач в районе Киева и других городов, потерь среди российских военных нет.