Минобороны России обратилось к киевлянам: Ваши власти хотят использовать вас как живой щит
Российские вооружённые силы никаких ударов по жилым кварталам украинской столицы наносить не будут, заверили в ведомстве.
Советники Пентагона и ЦРУ научили украинское военное руководство расстановке в жилых кварталах реактивных артиллерийских систем для провоцирования ответного огня по местным жителям. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. В связи с этим он обратился к киевлянам, где вскоре развернётся основной этап российской специальной операции, и предупредил, что нынешнее руководство Украины хочет использовать граждан страны в качестве живого щита.
"Ваше националистическое руководство применяет те же методы, как и террористы. Вас хотят использовать как живой щит. Российские вооружённые силы никаких ударов по жилым кварталам украинской столицы наносить не будут", — заверил Конашенков.
Ранее в пятницу стало известно, что Киев блокирован с западной стороны, также российские военные заняли аэродром Гостомель в пригороде украинской столицы.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. В Минобороны сообщали, что российские войска не наносят ударов по украинским городам, но успешно выводят из строя военную инфраструктуру, объекты ПВО и аэродромы страны благодаря высокоточным средствам поражения. Гражданскому населению, как отмечали российские военные, ничего не угрожает.
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