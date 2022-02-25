Минобороны России обратилось к киевлянам: Ваши власти хотят использовать вас как живой щит

Российские вооружённые силы никаких ударов по жилым кварталам украинской столицы наносить не будут, заверили в ведомстве.

Советники Пентагона и ЦРУ научили украинское военное руководство расстановке в жилых кварталах реактивных артиллерийских систем для провоцирования ответного огня по местным жителям. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. В связи с этим он обратился к киевлянам, где вскоре развернётся основной этап российской специальной операции, и предупредил, что нынешнее руководство Украины хочет использовать граждан страны в качестве живого щита.

"Ваше националистическое руководство применяет те же методы, как и террористы. Вас хотят использовать как живой щит. Российские вооружённые силы никаких ударов по жилым кварталам украинской столицы наносить не будут", — заверил Конашенков.

Ранее в пятницу стало известно, что Киев блокирован с западной стороны, также российские военные заняли аэродром Гостомель в пригороде украинской столицы.