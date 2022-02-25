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Военная операция в горячей фазе: Сравним между собой армии России и Украины

Российское высокоточное оружие за несколько часов уничтожило всю военную инфраструктуру ВСУ. Несмотря на то, что в последнее время Запад накачал Украину оружием, оно оказалось бесполезным.

24 февраля, 21:40
<p>Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock</p>

Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock

В четверг утром президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя.

По данным авторитетного рейтинга Global Firepower Index, Россия занимает 2-е место в списке 138 сильнейших армий мира. Украина в этом рейтинге занимает 22-е место, поднявшись за два года сразу на пять позиций. Мы сопоставили данные по сухопутной армии, наземной технике, флоту и авиации.

Россия vs Украина. Люди. Инфографика © LIFE

Россия vs Украина. Люди. Инфографика © LIFE

Россия vs Украина. Наземная техника. Инфографика © LIFE

Россия vs Украина. Наземная техника. Инфографика © LIFE

Россия vs Украина. Авиация. Инфографика © LIFE

Россия vs Украина. Авиация. Инфографика © LIFE

Россия vs Украина. Флот. Инфографика © LIFE

Россия vs Украина. Флот. Инфографика © LIFE

Стоило ли Западу помогать Украине оружием?

Если НАТО начнёт войну, чем ответят Россия и Белоруссия: Сравниваем вооружённые силы

Если НАТО начнёт войну, чем ответят Россия и Белоруссия: Сравниваем вооружённые силы

Авторы
Федор Иванов
Федор Иванов

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