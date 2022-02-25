Российское высокоточное оружие за несколько часов уничтожило всю военную инфраструктуру ВСУ. Несмотря на то, что в последнее время Запад накачал Украину оружием, оно оказалось бесполезным.

Военная операция в горячей фазе: Сравним между собой армии России и Украины

По данным авторитетного рейтинга Global Firepower Index, Россия занимает 2-е место в списке 138 сильнейших армий мира. Украина в этом рейтинге занимает 22-е место, поднявшись за два года сразу на пять позиций. Мы сопоставили данные по сухопутной армии, наземной технике, флоту и авиации.