В Вильнюсе на акции в поддержку Украины избили российского дипломата
Полицейские задержали подозреваемого в нападении, его личность и детали инцидента правоохранители раскрывать отказались. Ведётся следствие.
Участники акции в поддержку Украины у здания Посольства РФ в Вильнюсе избили российского дипломата. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипмиссию России.
"Такое происшествие имело место. Подробнее прокомментировать инцидент не можем, так как ведётся следствие", — говорится в сообщении.
Указывается, что полицейские задержали подозреваемого. Более детальные комментарии правоохранители дать не смогли.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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