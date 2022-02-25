В Вильнюсе на акции в поддержку Украины избили российского дипломата

Участники акции в поддержку Украины у здания Посольства РФ в Вильнюсе избили российского дипломата. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипмиссию России.

"Такое происшествие имело место. Подробнее прокомментировать инцидент не можем, так как ведётся следствие", — говорится в сообщении.