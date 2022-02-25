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25 февраля, 13:02
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В Вильнюсе на акции в поддержку Украины избили российского дипломата

Полицейские задержали подозреваемого в нападении, его личность и детали инцидента правоохранители раскрывать отказались. Ведётся следствие.

Участники акции в поддержку Украины у здания Посольства РФ в Вильнюсе избили российского дипломата. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипмиссию России.

"Такое происшествие имело место. Подробнее прокомментировать инцидент не можем, так как ведётся следствие", — говорится в сообщении.

Указывается, что полицейские задержали подозреваемого. Более детальные комментарии правоохранители дать не смогли.

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Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.

Обложка © Getty Images / Paulius Peleckis

Светлана Оперук

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