Почта России временно приостановила приём денежных переводов и отправлений на Украину
Также компания предупредила о возможных замедлениях доставки писем и посылок за рубеж из-за остановки авиасообщения в ряде городов. Международные переводы в другие страны принимаются в штатном режиме.
Почта России временно приостановила приём международных денежных переводов на Украину. Об этом сообщает пресс-служба компании.
"Неполученные денежные переводы на Украину, которые отправлены после 21 февраля 2022 года, а также уплаченную комиссию можно вернуть в отделениях Почты России на основании чека и паспорта", — добавили в сообщении.
Также Почта России временно прекращает приём отправлений на Украину, уже принятые посылки будут возвращены. Ещё компания предупредила о возможных замедлениях доставки писем и посылок за рубеж из-за остановки авиасообщения в ряде городов. Международные переводы в другие страны принимаются в штатном режиме.
Ранее Лайф рассказывал, что в регионах с закрытыми аэропортами находится около 150 тысяч туристов. Для тех, кто должен был вылететь домой до 2 марта, организуют рейсы наземным транспортом. Также сейчас формируется список людей, которые не могут попасть в Россию из-за рубежа.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает.
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