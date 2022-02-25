Почта России временно приостановила приём денежных переводов и отправлений на Украину

Также компания предупредила о возможных замедлениях доставки писем и посылок за рубеж из-за остановки авиасообщения в ряде городов. Международные переводы в другие страны принимаются в штатном режиме.

Почта России временно приостановила приём международных денежных переводов на Украину. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Неполученные денежные переводы на Украину, которые отправлены после 21 февраля 2022 года, а также уплаченную комиссию можно вернуть в отделениях Почты России на основании чека и паспорта", — добавили в сообщении.

Также Почта России временно прекращает приём отправлений на Украину, уже принятые посылки будут возвращены. Ещё компания предупредила о возможных замедлениях доставки писем и посылок за рубеж из-за остановки авиасообщения в ряде городов. Международные переводы в другие страны принимаются в штатном режиме.

Ранее Лайф рассказывал, что в регионах с закрытыми аэропортами находится около 150 тысяч туристов. Для тех, кто должен был вылететь домой до 2 марта, организуют рейсы наземным транспортом. Также сейчас формируется список людей, которые не могут попасть в Россию из-за рубежа.