Лукашенко заверил Путина, что создаст все условия для российско-украинских переговоров
Александр Лукашенко. Обложка © Сайт президента Белоруссии
По словам белорусского лидера, в Минске будет организовано всё необходимое для результативной дискуссии, а также безопасности делегаций России и Украины.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил российского лидера Владимира Путина, что готов создать все условия для безопасного проведения переговоров России и Украины. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Владимир Путин переговорил по телефону сегодня с Александром Лукашенко, который, в свою очередь, заверил, что будет готов создать все необходимые условия для прибытия делегаций, обеспечения их безопасности и неприкосновенности и проведения упомянутых переговоров", — сказал представитель Кремля на брифинге.
Ранее Лайф сообщал, что Лукашенко предложил провести российско-украинские переговоры в Минске. По словам белорусского лидера, это необходимо, чтобы "не допустить кровопролития и остановить эскалацию".
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. О главных событиях спецоперации читайте в онлайн-трансляции Лайфа.
25 февраля Зеленский вновь призвал Россию начать диалог с Украиной. По его словам, чем быстрее подобные переговоры между государствами состоятся, тем меньшими будут потери среди военнослужащих. Кроме того, в Офисе президента Украины заявили о готовности провести переговоры с Россией на тему нейтрального статуса Киева.