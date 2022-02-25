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25 февраля, 13:14

Лукашенко заверил Путина, что создаст все условия для российско-украинских переговоров

По словам белорусского лидера, в Минске будет организовано всё необходимое для результативной дискуссии, а также безопасности делегаций России и Украины.

<p>Александр Лукашенко. Обложка<a href="https://president.gov.by/ru/media/details/uchastie-v-sovmestnom-operativnom-uchenii-vooruzhennyh-sil-belarusi-i-rossii-soyuznaya-reshimost-2022?openPhoto=true" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> </a>© <a href="https://president.gov.by/ru/media/details/operativnoe-soveshchanie-s-voennymi" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт президента Белоруссии</a></p>

Александр Лукашенко. Обложка © Сайт президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил российского лидера Владимира Путина, что готов создать все условия для безопасного проведения переговоров России и Украины. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Владимир Путин переговорил по телефону сегодня с Александром Лукашенко, который, в свою очередь, заверил, что будет готов создать все необходимые условия для прибытия делегаций, обеспечения их безопасности и неприкосновенности и проведения упомянутых переговоров", — сказал представитель Кремля на брифинге.

Песков: Путин готов отправить в Минск делегацию на переговоры с Украиной

Песков: Путин готов отправить в Минск делегацию на переговоры с Украиной

Ранее Лайф сообщал, что Лукашенко предложил провести российско-украинские переговоры в Минске. По словам белорусского лидера, это необходимо, чтобы "не допустить кровопролития и остановить эскалацию".

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. О главных событиях спецоперации читайте в онлайн-трансляции Лайфа.

Лавров: Зеленский врёт, когда заявляет о готовности обсуждать нейтральный статус Украины

Лавров: Зеленский врёт, когда заявляет о готовности обсуждать нейтральный статус Украины

25 февраля Зеленский вновь призвал Россию начать диалог с Украиной. По его словам, чем быстрее подобные переговоры между государствами состоятся, тем меньшими будут потери среди военнослужащих. Кроме того, в Офисе президента Украины заявили о готовности провести переговоры с Россией на тему нейтрального статуса Киева.

Наталья Исакова

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