Лукашенко заверил Путина, что создаст все условия для российско-украинских переговоров

По словам белорусского лидера, в Минске будет организовано всё необходимое для результативной дискуссии, а также безопасности делегаций России и Украины.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил российского лидера Владимира Путина, что готов создать все условия для безопасного проведения переговоров России и Украины. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Владимир Путин переговорил по телефону сегодня с Александром Лукашенко, который, в свою очередь, заверил, что будет готов создать все необходимые условия для прибытия делегаций, обеспечения их безопасности и неприкосновенности и проведения упомянутых переговоров", — сказал представитель Кремля на брифинге.

Ранее Лайф сообщал, что Лукашенко предложил провести российско-украинские переговоры в Минске. По словам белорусского лидера, это необходимо, чтобы "не допустить кровопролития и остановить эскалацию".